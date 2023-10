Cybercongres in Gorinchem benadrukt belang van cyberveiligheid

23 minuten geleden

Nieuws 99 keer gelezen

GORINCHEM • Het Platform Veilig Ondernemen Regio Rotterdam, de gemeente Gorinchem en de gemeente Molenlanden blikken terug op een informatief en noodzakelijk cybercongres dat plaatsvond op woensdagavond 27 september in het Van der Valk Hotel Gorinchem. Het congres, dat meer dan 130 bezoekers trok, bood ondernemers essentiële inzichten en adviezen om zich te wapenen tegen de groeiende dreiging van cybercriminaliteit.

Eén op de drie ondernemers wordt slachtoffer van cybercriminaliteit, blijkt uit onderzoek. Ook in de gemeenten Gorinchem en Molenlanden is dit een groeiend probleem. Daarom werd in samenwerking met het Platform Veilig Ondernemen (PVO) Regio Rotterdam het cybercongres ‘Better Safe Than Sorry’ georganiseerd. De burgemeesters van de gemeenten waren aanwezig om ondernemers op het hart te drukken hoe belangrijk het is om op tijd je cyberbeveiliging op orde te hebben.

De impact van een cyberaanval werd duidelijk gemaakt door Xander Koppelmans, een ondernemer die zelf het slachtoffer werd van een cyberaanval. Zijn indrukwekkende verhaal begon met een glimlach maar eindigde in ijzige stilte in de zaal. Hij benadrukte de dringende boodschap: “Handel nu, voordat het te laat is. De kans op een cyberaanval is namelijk aanzienlijk groter dan op een fysieke brand.”

Daarna betrad IT-specialist Erik de Jong het podium en voorzag ondernemers van praktische tips en strategieën om hun cybersecurity op te schroeven, en zo hun bedrijf te beschermen tegen digitale dreigingen. De basis-veiligheidsmaatregelen zijn makkelijk uit te voeren en kosten geen geld: “Maak wachtwoordzinnen van minimaal 20 karakters, wat sterker is dan een kort wachtwoord met hoofdletters en speciale tekens. Daarnaast is MFA (multi-factor authentication) echt een must.”

Rens Lambert, lid van het cybercrimeteam van Politie Eenheid Rotterdam, deelde inzichten in de huidige aanpak van cybercriminaliteit en benadrukte het belang van aangifte doen bij cyberincidenten.

Het congres sloot af met een discussiepanel, waarbij aanwezigen de gelegenheid kregen om hun prangende vragen te stellen aan de drie sprekers. Bij dit panel sloten twee vertegenwoordigers van de Rabobank aan, om vragen te beantwoorden over onder andere cyberverzekeringen. Zo’n verzekering vergoedt kosten van een cyberincident. Maar wanneer heb je een cyberverzekering nodig? En moet je wel of niet betalen wanneer een cybercrimineel om losgeld vraagt? Deze en meer vragen kwamen voorbij.

Voor meer informatie over het verbeteren van cybersecurity: www.pvo-rotterdam.nl.