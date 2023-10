Veertig kinderen behalen zwemdiploma bij Doetsekom in Giessenburg

GIESSENBURG • Het zwemseizoen van 2023 bij De Doetsekom in Giessenburg werd op zaterdag 30 september feestelijk afgesloten met een Doetsekom Afzwemfeest. In de afgelopen maanden hebben veertig kinderen hun zwemdiploma A, B of C hebben behaald.

Op de laatste dag van het zwemseizoen behaalden zestien kinderen hun zwemdiploma. Ze werden toegejuicht door ouders, grootouders, broertjes en zusjes.