Open huis bij Spinkring Gorinchem

GORINCHEM • Spinkring Gorinchem en Omstreken houdt op dinsdagochtend 10 oktober een open huis.

Draaiende spinnewielen, indrukwekkende handwerken, stemmen op het mooiste werkstuk en een handwerkmarkt van tweedehands en nieuwe handwerk artikelen: het is allemaal tussen 10.00 en 12.00 uur te zien in de kantine van SVW aan de Schelluinsekade 5c op Sportpark Molenburg in Gorinchem.

De spinkring bestaat sinds 1980. Het open huis is een mooie gelegenheid om kennis te maken met de spinkring en haar leden en met het spinnen en verwerken van (schapen)wol en andere spinbare materialen. Daarnaast is er gelegenheid tot het kopen van tweedehands handwerkmateriaal. Koffie of thee zijn gratis.