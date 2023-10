Molenlanden zoekt opvolger voor kinderburgemeester Roos

MOLENLANDEN • Vanaf deze week kunnen kinderen zich weer aanmelden om kinderburgemeester van Molenlanden te worden. Roos, de huidige kinderburgemeester, is dan inmiddels bijna een jaar kinderburgemeester en draagt in december het stokje over aan haar opvolger.

Alle kinderen die in Molenlanden wonen en in groep 7 van een basisschool zitten, mogen reageren. Kinderen kunnen dit doen door zich op een leuke manier voor te stellen. Bijvoorbeeld via een filmpje of brief. Aanmelden kan tot en met 3 november.

Op www.molenlanden.nl/kids staat hoe kinderen kunnen solliciteren. Ook ontvangen alle basisscholen flyers die ze aan de kinderen kunnen meegeven. Uit alle reacties kiest een jury een aantal kinderen. Met deze kinderen voert de jury een gesprek. Daarna wordt de kinderburgemeester gekozen. De kinderburgemeester wordt op 12 december officieel benoemd door de gemeenteraad.

Roos roept alle kinderen in Molenlanden op om zich aan te melden. Kinderburgemeester Roos (10): “Het is heel erg leuk om kinderburgemeester te zijn. Vooral omdat je nieuwe mensen ontmoet en dingen kan leren. Ik ben veel met de burgemeester op pad geweest. We hebben samen de kerstmarkten bezocht en verschillende dorpen met Koningsdag. Ik mocht ook een keer een speech geven, op 4 mei.”

“Verder heb ik gejureerd bij het huttenbouwen in Giessenburg, een prijs uitgereikt bij het Molenlanden dictee, bloemen gezaaid met mijn vriendinnen en ik mocht de eerste skateworkshop openen. Dus als je het leuk vindt om bij toffe activiteiten te zijn en je ervoor wilt zorgen dat er iets met de mening van kinderen wordt gedaan, dan moet je zeker reageren!”

Bekijk ook het filmpje dat Roos heeft gemaakt op www.molenlanden.nl/kids.