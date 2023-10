Bijeenkomst over vezelteelt en natuurlijk bouwen

REGIO • Diverse organisaties uit de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden verzorgen op woensdag 11 oktober een bijeenkomst over bouwen met natuurlijke materialen op de biobased-manier.

Ze willen onderzoeken of er in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden een keten opgebouwd kan worden waarmee met natuurlijke materialen gebouwd en geïsoleerd kan worden.

Het gaat dan met name om de teelt van vezelgewassen in de regio. Een goed verdienmodel en inpasbaarheid in de bedrijfsvoering zijn daarbij belangrijk. Na een eerste proefjaar, waarbij vijf boeren in totaal 35 hectare vezelgewassen hebben geteeld, wordt gezocht naar collega-ondernemers die in vezelteelt kansen zien voor de toekomst.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door BlauwZaam, Building Balance, VOF Versluis, de Rabobank en de gemeente Vijfheerenlanden. Belangstellenden zijn welkom bij By Ann aan de Botersloot 49 in Noordeloos. Inloop is om 09.45 uur. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en wordt om 12.00 uur afgesloten met een lunch. Aanmelden kan via https://forms.gle/iScu2Wy42ht4fMVQA.