Wim Deelen maakte mooiste foto bij Fotoclub Molenwaard

REGIO • Wim Deelen heeft bij Fotoclub Molenwaard de mooiste foto gemaakt van de maand september.

Het thema voor deze maand was ‘close up opname van textuur’. De foto van Wim Deelen is een fragment van een uitgebrande prullenbak.