PM organiseert avond over toekomst van Molenlandse dorpen

1 uur geleden

Nieuws 244 keer gelezen

MOLENLANDEN • Progressief Molenlanden (PM) organiseert woensdagavond 11 oktober een themabijeenkomst over de toekomst van de dorpen in Molenlanden.

Het gaat daarbij met name om de vraag welke sociale en duurzame keuzes er moeten worden gemaakt om de dorpen klaar te maken voor de toekomst.

Herman van Hemert van A15 architecten uit Oud-Alblas en fractievoorzitter Ferry van der Koelen van Progressief Molenlanden zullen met korte inleidingen de aftrap verzorgen voor het gesprek.

Progressief Molenlanden is benieuwd naar de mening van inwoners over de gewenste ontwikkeling van hun dorp. De thema-avond wordt gehouden in dorpshuis de Multistee aan de Burgemeester van Slijpestraat 8 in Goudriaan. Aanvang is om 20.45 uur en de inloop is vanaf 20.30 uur. Er wordt rond 22.00 uur afgesloten met een drankje. Dan is er ook gelegenheid voor nadere kennismaking met de leden en de partij.

Wie wil komen maar geen vervoer heeft, kan contact opnemen met info@progressiefmolenlanden.nl.