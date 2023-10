Gratis sprookjesconcert in feesttent Ammerse Piraten

36 minuten geleden

Nieuws 203 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Honderden basisschoolkinderen zijn woensdag 4 oktober welkom tijdens het gratis Sprookjesconcert in Groot-Ammers. Het is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen de Ammerse Piraten, Avonturenboerderij Molenwaard en Zwembad De Dompelaar.

Naast Avonturenboerderij Molenwaard aan de Wilgenweg houden de Ammerse Piraten in een feesttent dit weekend en het weekend van vrijdag 6 en 7 oktober vier feestavonden. Maar om in de tussentijd die tent nou helemaal leeg te laten staan? Bij de Avonturenboerderij zagen ze wel kansen om daar iets aan te doen.

“We hadden al contact met de Ammerse Piraten over onder meer het gebruikmaken van onze parkeerplaats”, vertelt parkdirecteur Mechiel Blokland. “Hun feesten zijn gericht op volwassenen; wij stelden voor om een gratis sprookjesconcert voor kinderen aan te bieden.”

Mooie aanvulling

Daar hoefden de Ammerse Piraten niet lang over na te denken. “Een heel mooie aanvulling, waar we graag aan meewerken”, knikken Michel van der Grijn en Henny van Sinderen. “Wij zorgen ervoor dat het licht en het geluid en andere zaken geregeld zijn. Maar omdat we al meer dan voldoende tijd steken in het organiseren van onze weekenden, gingen we op zoek naar een partij die het verder uit kon zetten.”

Daarvoor kwamen ze uit bij een derde Ammerse club die nadrukkelijk aan de weg timmert: Stichting Exploitatie De Dompelaar. “En ook wij waren er binnen een paar minuten uit”, lachen bestuursleden Peter Kwakernaak en Marco van Leeuwen. “Wij hebben een heel positief jaar achter de rug en dit sluit daar heel goed op aan. Onze activiteitencommissie heeft nu het zwembad dicht is meer de handen vrij.”

Roodkapje

Het Sprookjesconcert is een show voor de hele familie, boordevol vrolijke muziek en wereldberoemde sprookjes zoals Roodkapje, Assepoester, Doornroosje, Hans & Grietje en vele anderen. Mechiel: “Als Van Hoorne Entertainment (eigenaar van Avonturenboerderij Molenwaard, red.) bieden wij deze show aan. Er komen allerlei liedjes uit onze theatervoorstellingen in aan bod.”

Kinderen worden van harte uitgenodigd om zich te verkleden als hun favoriete prins, prinses of ander sprookjesfiguur. Want na de voorstelling krijgen ze de kans om met hun favoriete sprookjesfiguur op de foto te gaan tijdens een uitgebreide Meet & Greet.

Aanmelden

De aanvang is 15.00 uur, de voorstelling duurt ongeveer een uur. De tent gaat om 14.30 uur open. De adviesleeftijd is 4 tot en met 8 jaar. De toegang is gratis, maar aanmelden is wel verplicht. Dat kan via www.dompelaar.nl. Marco: “De scholen in de regio zijn hierover geïnformeerd. Er hebben zich al ruim 400 kinderen aangemeld.”