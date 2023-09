Meedenken over laadpaallocaties in gemeente Vijfheerenlanden

1 uur geleden

Nieuws 173 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden roept alle inwoners van de regio op om hun mening te delen over locaties voor nieuwe laadpalen. Van 29 september tot en met 9 november kan hieraan deelgenomen worden.

Hulp nodig

Steeds meer mensen kiezen voor elektrisch rijden, zo ook in gemeente Vijfheerenlanden. Daarom is het belangrijk dat er voldoende laadpalen beschikbaar zijn. Vooral voor degenen zonder mogelijkheid om op een oprit of bij een eigen laadpunt te laden, wil de gemeente voldoende laadpalen in de openbare ruimte verzorgen. Om ervoor te zorgen dat de laadpalen op de juiste plek komen, heeft de gemeente hulp nodig.

Op www.vijfheerenlanden.nl/laadpalen kunnen inwoners via een interactieve kaart, precies zien waar de gemeente de nieuwe laadpalen wilt plaatsen. Deze locaties worden aangeduid met groene stippen. Door op een stip te klikken, kunnen inwoners aangeven waarom deze locatie wel of niet geschikt is.

Laadpalen worden niet automatisch geplaatst

Als de locaties van de laadpalen uiteindelijk bekend zijn, betekent dit niet automatisch dat alle palen direct worden geplaatst. Een laadpaal wordt pas geplaatst wanneer de gemeente een concreet verzoek van een e-rijder in de buurt van de beoogde laadlocatie ontvangt. Met deze aanpak voorziet de gemeente in de laadbehoefte bij een concrete vraag naar laden. Door vooraf alvast de locatie te bepalen kan de wachttijd bij een concrete vraag naar een laadpaal worden ingekort.