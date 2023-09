Vijfheerenlanden vermindert aantal verkooppunten van tabak: ‘Willen naar een rookvrije generatie in 2035’

1 uur geleden

Nieuws 314 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Het is in Vijfheerenlanden niet langer toegestaan om een tabaksspeciaalzaak te openen. De gemeente wil namelijk het aantal verkooppunten van tabak verminderen. Daarmee loopt de gemeente, net als onder meer gemeente Utrecht, vooruit op landelijke wet- en regelgeving. Het besluit van de gemeente geldt in ieder geval voor het komende jaar.

Op dit moment zijn er vier tabaksspeciaalzaken in de gemeente Vijfheerenlanden en worden tabak- en aanverwante producten ook verkocht in supermarkten en in een aantal tankstations in en rond de gemeente. In juli 2024 wijzigt de wet. Vanaf dan mogen tabakswaren alleen verkocht worden via tabaksspeciaalzaken. Vijfheerenlanden wil voorkomen dat er meer verkooppunten via tabaksspeciaalzaken bij komen.

Daarom heeft de raad besloten dat locaties via het omgevingsplan niet meer de bestemming tabaksspeciaalzaak kunnen krijgen. Er komen dus geen tabaksspeciaalzaken meer bij. Bovendien voorkomt de gemeente hiermee dat andere verkooppunten via een aparte ingang alsnog tabakswaren gaan verkopen (de shop-in-shop-constructie).

Prioriteit

De gemeente heeft het streven naar rookvrije ruimte en rookvrij opgroeien als prioriteit gesteld. Wethouder Bel: “We willen naar een rookvrije generatie in 2035. Daarom juichen we het landelijke verbod op verkoop in supermarkten toe. Tegelijkertijd zien we dat de huidige wet- en regelgeving ons nu niet de bevoegdheid geeft om op te treden tegen de vestiging van nieuwe tabaksspeciaalzaken. Met dit besluit zorgen we ervoor dat dat wél kan.”



De landelijke aanpak van tabaksontmoediging is erop gericht dat tabaks- en aanverwante producten op steeds minder plekken te koop zijn, slechts daar waar doorgaans geen kinderen, jongeren en ex-rokers komen. Hierdoor kan worden voorkomen dat jongeren gaan roken en worden kinderen en ex-rokers beschermd. Door de wetswijziging in juli 2024 zullen deze producten daarom alleen nog worden verkocht bij speciaalzaken, waar doorgaans alleen de volwassen roker komt en die zich vrijwel exclusief richten op de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten.

Het creëren van een tabaksspeciaalzaak met een aparte ingang, blijft wel toegestaan op basis van de Tabaks- en Rookwarenwet. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen, om gemeenten bevoegdheden te geven om nieuwe tabakszaken te weren. Dit heeft echter nog niet tot aanpassing van die wetgeving geleid.