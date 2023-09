Sliedrecht wil opvang voor asielzoekers langs Zwijnskade, nabij grens met Hardinxveld-Giessendam

SLIEDRECHT • De gemeente Sliedrecht heeft een voorlopige locatie aangewezen voor een nieuw asielzoekerscentrum in de gemeente. De meest oostelijke plek van het ontwikkelgebied Sliedrecht-Noord wordt onderzocht. Meer specifiek gaat het om de hoek van Zwijnskade met de Kweldamweg, vlakbij de grens met Hardinxveld-Giessendam.

Omdat er haast geboden is, wordt er direct gestart met de ecologische voorbereidingen op de voorlopige locatie, meldt het gemeentebestuur van Sliedrecht. Een definitief besluit over de locatie wordt uiterlijk over een maand genomen.

Op 7 maart dit jaar is er in de gemeenteraad gesproken over het plan van college van B&W tot het verlenen van medewerking aan een opvanglocatie voor asielzoekers in Sliedrecht-Noord, waar 100 tot 250 vluchtelingen zouden moeten kunnen verblijven. De gemeenteraad heeft via een aantal amendementen en moties het college diverse wensen meegegeven, die het college heeft overgenomen.

Daarna is het college in overleg met het COA actief op zoek gegaan naar een geschikte locatie in Sliedrecht-Noord. Daarbij heeft het college verschillende aspecten overwogen, zoals de ontsluitingsmogelijkheden, het te verwachten draagvlak, bijzondere fysieke belemmeringen, (sociale) veiligheid, de ecologische situatie en vanzelfsprekend de ontwikkeling van Sliedrecht-Noord.

“Alles afwegende lijkt de locatie Kweldamweg-Zwijnskade een geschikte locatie te zijn, doordat op deze locatie snel tot realisatie kan worden overgegaan”, aldus het gemeentebestuur van Sliedrecht. “Maar ook om te komen tot een definitieve locatiekeuze is nog meer onderzoek en overleg nodig, onder andere met onze buurgemeenten Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Papendrecht. Daarbij zijn ook hun wensen en belangen voor ons relevant.”

Uitkomst van dat onderzoek en regionale overleg kan nog tot gevolg hebben dat er een andere vestigingslocatie voor de opvang wordt gekozen.

Wat echter nu niet op die definitieve locatiekeuze kan wachten, is het tijdig (voor de winterperiode) verhuizen van beschermde dieren op de mogelijke locatie. Anders kan na de definitieve locatiekeuze pas veel later gestart worden met het bouwrijp maken.

“En dat is in het licht van de urgentie onverantwoord, wat vorige week nog werd onderstreept door de oproep van het kabinet aan gemeenten om vluchtelingen op te vangen”, aldus het gemeentebestuur van Sliedrecht.