Gemeente Vijfheerenlanden lanceert podcast ‘Studio Raadzaal’: ‘We willen raadsvergaderingen toegankelijker maken’

56 minuten geleden

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden is vorige week gestart met een eigen podcast: Studio Raadzaal. Hierin wordt na elke vergadering van de gemeenteraad in twintig minuten besproken wat er opviel tijdens de vergadering, wat er is besloten en wat dit voor gevolgen heeft voor de inwoners.

“We willen de raadsvergadering toegankelijker maken voor onze inwoners en zorgen voor een stukje verduidelijking”, vertelt Joost-Jan Kool communicatieadviseur van de raad én presentator van de podcast.

“De vergaderingen zijn openbaar en mensen kunnen online meekijken, maar soms is het een lange zit. Die van vorige week duurde bijvoorbeeld bijna vijf uur. Door de podcast te luisteren kunnen mensen –in een stuk minder tijd- alsnog horen welke belangrijke beslissingen er zijn genomen. Bovendien lichten we bepaalde onderdelen toe: hoe werkt dat nou, zo’n raadsvergadering?”

De eerste aflevering

Zo bespreekt Kool in de eerste aflevering bijvoorbeeld het verschil tussen een hamerstuk en een bespreekstuk. Hij doet dit met burgemeester Sjors Fröhlich en plaatsvervangend voorzitter van de raad Dico Baars. Het is de bedoeling dat Fröhlich iedere aflevering aanschuift, terwijl de andere gast telkens iemand anders uit de gemeenteraad moet worden.

Na het deel over de hamer- en bespreekstukken neemt het trio een drietal onderwerpen door: het verkeerscirculatie plan voor de binnenstad van Leerdam, de nota van uitgangspunten voor de gebiedsvisie van Meerkerk en de felle discussie over de boerderij op de Dorpsstraat in Schoonrewoerd (zie krant van vorige week).

Fröhlich, in het verleden werkzaam als radiomaker, is één van de initiatiefnemers van de podcast. Hij legt uit: “Wanneer we het hebben over deze onderwerpen gaan we niet de standpunten van alle partijen doornemen, het moet niet té veel politiek worden. Het belangrijkste is: wat is er nou daadwerkelijk besloten en wat gaan inwoners hiervan merken?”

Nog even inkomen

De makers vinden het belangrijk dat de afleveringen van de podcast niet langer duren dan ongeveer twintig minuten, al slaagt men daar in aflevering 1 niet in. Die duurt namelijk een half uur. “Het is nog even inkomen hè”, lacht Kool. “Maar we zijn heel tevreden hoe het is verlopen, zeker voor zo’n eerste aflevering."

"We hebben hulp gehad bij de techniek van Kees van Gestel en het klinkt dan ook goed volgens mij; iedereen is duidelijk verstaanbaar. We krijgen ook al leuke reacties van mensen die hebben geluisterd. We gaan nog verder evalueren en na verloop van tijd wordt de podcast dan, als het goed is, steeds beter. Hopelijk gaan er dan ook steeds meer mensen luisteren!”

Studio Raadzaal is te beluisteren via Spotify en de Podcast-app van Apple.