Nieuwe netwerkbijeenkomst over voedselbossen in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

1 uur geleden

REGIO • Na twee inspirerende netwerkbijeenkomsten over voedselbossen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, komt er een nieuwe bijeenkomst op vrijdag 29 september. Belangstellenden kunnen zich aanmelden.

De vorige netwerkbijeenkomst van Voedselbos Alblasserwaard en Vijfheerenlanden op 2 juni was succesvol, geanimeerd en inspirerend. Er waren 13 deelnemers te gast bij Sylvia Terpstra van de Groene Weelde in Schoonrewoerd. Een prachtige plek waarin ze het bestaande stukje bos omvormt tot een voedselbos. De eerste resultaten werden gezien en besproken. Sylvia vertelde hoeveel inspanning het heeft gekost om toestemming van de gemeente Vijfheerenlanden te krijgen om te bereiken wat ze voor ogen hadden op deze mooie locatie.

“Het samenspel tussen de betrokken partijen, van grondeigenaar tot de provincie Utrecht gaat langzaam richting de juiste vorm met soms een beetje geven en soms een beetje nemen”, meldt Marieke van der Veen. Zij zit samen met Esther Dijkstra en Gijsbert Pellikaan in een kleine werkgroep die de netwerkbijeenkomsten organiseert.

Eind april was de eerste bijeenkomst bij Kees en Maria van Gaalen in Noordeloos. Ruim een jaar daarvoor bleek op een bijeenkomst belangstelling te bestaan voor voedselbossen, een nieuw fenomeen voor voedselproductie. Verschillende deelnemers zijn al begonnen met aanplanten van bomen en struiken en anderen broeden op plannen. De provincie Zuid-Holland wil deze nieuwe loot in het agrarisch landschap graag ondersteunen en onderzoeken in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

Er zijn allerlei vragen te stellen. Wat kan er in de regio en waar? Hoe houd je rekening met de weidevogels? Is het echt een alternatieve en levensvatbare vorm van voedselproductie? Wat is er mogelijk binnen het bestemmingsplan of moeten de regels daarvoor aangepast worden?

Op vrijdagochtend 29 september wordt een nieuwe open netwerkbijeenkomst gehouden, waarbij bezoekers elkaar leren kennen en van elkaar leren. Aanmelden kan per mail bij Marieke van der Veen via info@marnismore.nl of 06-18293713.