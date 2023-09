Leerlingen Oudehoven even terug naar oude basisschool voor Engelse les

37 minuten geleden

Nieuws 136 keer gelezen

GORINCHEM • Leerlingen die tweetalig vwo (tto) volgen op Lyceum Oudehoven te Gorinchem gingen dinsdag 26 september terug naar hun oude basisschool om een les Engels te verzorgen.

Elk jaar wordt op 26 september de Europese dag van de talen gevierd. Deze dag staat in het teken van alle verschillende en ‘vreemde’ talen in Europa, en de waarde van een nieuwe taal leren.

De tto-leerlingen uit klas 2 hadden verschillende activiteiten voorbereid en konden zo ook laten zien hoe hun taal zich ontwikkeld heeft het afgelopen jaar. De leerlingen gaven aan het heel spannend te vinden om voor de klas te staan maar vonden het achteraf superleuk.

Veel vakken worden in het Engels gegeven op het tweetalig vwo. Hierdoor leer je snel en op een natuurlijke manier te spreken, lezen en schrijven in het Engels. Op Lyceum Oudehoven behalen deze leerlingen in klas 3 hun Anglia B2-certificaat. Een jaar later gaan ze allemaal voor het Cambridge C1-certificaat en de tto leerlingen sluiten hun schoolloopbaan af met een regulier vwo-diploma en hun IB (International Baccelaureat) diploma. Op deze manier hebben ze niet alleen toegang tot internationale universiteiten maar zijn ze ook goed voorbereid op elke vervolgstudie.