Waterschap sluit coupure in vesting Nieuwpoort

43 minuten geleden

NIEUWPOORT • Waterschap Rivierenland sluit op woensdag 4 oktober een doorgang in de Lekdijk in de vesting van Nieuwpoort. Dit gebeurt vanwege een oefening.

Voor de veiligheid is het belangrijk dat de dijken goed op orde zijn. Net als doorgangen voor verkeer (coupures). Het waterschap oefent regelmatig of de opbouw van coupures goed verloopt en of alle materialen in goede staat verkeren. De oefening kan enige overlast veroorzaken voor het verkeer.

De Lekdijk beschermt de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard tegen hoog water op de rivier. De vesting Nieuwpoort was onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. Daar doorkruist een weg de dijk. De coupure in Nieuwpoort ligt naast het voormalige veerhuis, op de plek waar de Buitenhaven de Lekdijk kruist. De coupure is onderdeel van de vestingwerken die eind zeventiende eeuw verrezen. Schotbalken en deuren sluiten de coupure af. Dat gebeurt op 4 oktober tussen 09.00 en 10.00 uur.