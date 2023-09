Waterschap Rivierenland houdt Open Dag op zaterdag 14 oktober

8 minuten geleden

REGIO • Waterschap Rivierenland houdt op zaterdag 14 oktober een Open Dag in het hoofdkantoor in Tiel en op de zuiveringen in Sleeuwijk en Arnhem-Zuid.

Het zijn locaties waar veel mensen aan voorbij rijden, maar die van groot belang zijn. Op de zuiveringen liggen de zandzakken, zuivert het waterschap het water en liggen de maaiboten klaar. En in Tiel zetelt het bestuur, worden stuwen en gemalen aangestuurd en hier bundelen honderden ambtenaren hun kennis en ervaring.

In Tiel, Sleeuwijk en Arnhem-Zuid zijn tussen 11.00 en 16.00 uur rondleidingen, er zijn hapjes en drankjes, leuke acts en presentaties. Voor kinderen is van alles te doen, zoals spelen en ontdekken met water. Op alle locaties is ook het werk van de muskusrattenvangens te zien. Met quads, kano’s en boten, met klemmen en slimme vangkooien. Bezoekers leren alles over muskusratten, bevers en andere dieren in het water. Men ziet ook hoe dijken en sloten onderhouden worden met maaiboten en trekkers, vrachtwagens en kranen.

Zuiveren en energie opwekken

Op de zuiveringen (Sleeuwijk en Arnhem-Zuid) ziet men hoe rioolwater weer schoongemaakt wordt met technische installaties en met natuurlijke processen. In Sleeuwijk is de Energiefabriek die sinds enkele jaren energie haalt uit slib van de afvalwaterzuivering. Een nieuwe techniek met grote beloften voor de toekomst. Te zien is ook energie opgewekt wordt met zonneweides. En in Arnhem-Zuid kan men genieten van enorme graffiti-kunst op de metershoge wanden van de zuiveringsbassins.

In het bijzondere hoofdkantoor, een bekend en opvallend gebouw in Tiel, zijn rondleidingen op de Centrale Regie Kamer. Daar stuurt het waterschap stuwen, gemalen en zuiveringen op afstand aan. In het crisiscentrum is uitleg over het werk bij calamiteiten zoals hoogwater of hoosbuien. In Tiel is ook meer te leren over de dijkversterking Stad Tiel, die op dit moment plaatsvindt. Men ziet de ontwerpen, de technieken en kan in gesprek gaan met de kenners. Ten slotte zijn er in de bestuurszaal korte lezingen over het rijke verleden, het huidige werk en de uitdagingen van de toekomst. Met herkenbaar erfgoed uit het rivierengebied en weetjes over het landschap.

Jubileum

Waterschap Rivierenland houdt Open Dag omdat het 750-jarig jubileum gevierd wordt. In 1273 startte graaf Floris V het eerste waterschapsbestuur in het rivierengebied.

Het hoofdkantoor Tiel is te vinden aan De Blomboogerd 1, de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Sleeuwijk zit aan de Robijnsweg 15 en de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Arnhem-Zuid is te vinden aan de Drielsedijk 25. Voor meer informatie: www.waterschaprivierenland.nl/open-dag-14-oktober-uniek-kijkje-bij-het-waterschap.