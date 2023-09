Pand 83 in Nieuw-Lekkerland is op zoek naar bestuursleden

18 minuten geleden

Nieuws 134 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Het bestuur van de stichting van Pand 83 in Nieuw-Lekkerland is op zoek naar nieuwe leden.

Afgelopen juli vierde Pand 83 in Nieuw-Lekkerland haar eerste lustrum. Het pand, gevestigd aan de Planetenlaan in Nieuw-Lekkerland, is een collectieve voorziening voor kwetsbare mensen en een unieke plek waar verschillende initiatieven samen komen.

In het pand zijn de GAIN Kringloopwinkel, de lunchroom van Sterk@Werk, Vluchtelingenwerk, het Huis van de Waard, Philadelphia met het project ‘Jij bent in Beeld’ en tenslotte het sociaal team van de gemeente Molenlanden gevestigd. Met deze gebruikers van het pand voert de stichting Samen & Werken, die huurder is van het pand, periodiek overleg.

Het bestuur van deze stichting, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, zoekt uitbreiding. Het bestuur van Samen & Werken vergadert maximaal vier keer per jaar met alle gebruikers en bespreekt dan de onderlinge samenwerking en de veiligheid en het onderhoud van het pand. Het heeft de voorkeur dat nieuwe leden wonen in Nieuw-Lekkerland of de directe omgeving. Voor meer informatie: voorzitter Hugo Baas via 06-23875546.