Gemeenten tevreden met vonnis voor Dupont/Chemours

26 minuten geleden

DORDRECHT/MOLENLANDEN • Dupont/Chemours is verantwoordelijk voor de vervuiling die zij hebben veroorzaakt door de uitstoot van PFOA en GenX. Dat heeft de rechter vandaag in een tussenvonnis in de rechtszaak tussen vier gemeenten en DuPont/Chemours bekrachtigd. Ook oordeelt de rechter dat de bedrijven onrechtmatig hebben gehandeld in de periode tussen 1984 en 1998. De gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht, die deze rechtszaak aanspanden, voelen zich gesteund door deze uitspraak.

“Dit tussenvonnis is niet alleen belangrijk voor ons als vier gemeenten”, reageren de gemeenten. “Deze uitspraak vormt een fundament voor anderen die schade hebben geleden door de uitstoot van DuPont/Chemours. Dit opent ook voor hen de mogelijkheid schade te claimen.”

De vier gemeenten vinden het essentieel dat zij als lokale overheden deze basis kunnen leggen voor onze inwoners, bedrijven en andere organisaties en instanties.

Eerste stap

Dit is voor de gemeenten een eerste stap. Zij gaan nu de schade verder concreet becijferen. Met dit tussenvonnis kunnen de gemeenten deze stap nu al gaan voorbereiden en ligt de weg voor een eventuele schadestellingsprocedure open. De rechtbank vraagt in het tussenvonnis over de periode 1998 tot 2012 om nadere informatie aan de partijen. Dit geldt ook voor de uitstoot van GenX vanaf 2012 tot heden.

Opruimen

Uiteindelijk draait het ook om het opruimen van de vervuiling van de omgeving. Met deze uitspraak wordt duidelijk dat ook de rechter vindt dat de vervuiler verantwoordelijk is. De vier gemeenten roepen DuPont/Chemours opnieuw en krachtiger dan ooit op die verantwoordelijkheid te nemen. De gemeenten waarderen de eerste reactie van de bedrijven, waarin zij aangeven aan concrete oplossingen te willen werken.

Nul uit de pijp

Bij die verantwoordelijkheid hoort ook het stoppen met de uitstoot van PFAS. De gemeenten blijven strijden voor nul uit de pijp en een verbod op het gebruik van PFAS wereldwijd. Daartoe hebben de gemeenten nu onder andere op het Europees verbod een zienswijze ingediend. De vier gemeenten ervaren het als steun dat de zorgen over de gevolgen van PFAS steeds breder worden gedeeld, nationaal en internationaal.