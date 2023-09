Rechter: Chemours aansprakelijk voor milieuschade door PFAS

59 minuten geleden

Nieuws 285 keer gelezen

DORDRECHT • Chemours in Dordrecht is aansprakelijk voor schade die gemeenten in de omgeving hebben geleden door vervuiling met PFAS. Dat is het oordeel van de rechtbank van Rotterdam in een civiele zaak, die was aangespannen door de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden tegen Chemours en haar voorganger DuPont.

Nu de rechtbank de vier gemeenten in het gelijk heeft gesteld, kan er een schadevergoedingsprocedure op gang komen, melden onder meer de NOS en het AD. De gemeenten willen de kosten die voortvloeien uit de verontreiniging verhalen op Chemours. Dan gaat het om bodem- en gezondheidsonderzoeken die met gemeenschapsgeld zijn uitgevoerd en financiële schade door de gevolgen van de bodemverontreiniging.

In 2018 stelden de vier gemeenten de bedrijven al aansprakelijk voor de schade die zij hebben geleden en mogelijk nog lijden als gevolg van de uitstoot van kankerverwekkende PFAS-stoffen PFOA en GenX. Omdat Chemours elke aansprakelijkheid afwees, werd het bedrijf in april 2021 gedagvaard.

In maart van dit jaar volgde de inhoudelijke behandeling. De gemeenten stelden dat hun inwoners en anderen niet ongevraagd geconfronteerd mogen worden met de gevolgen van uitstoot van PFAS.

Vergunning

Volgens de gemeenten wist Chemours van de milieu- en gezondheidsrisco’s van PFOA en GenX, maar hebben dat niet gedeeld bij het aanvragen van de benodigde vergunningen. Ook zouden ze te weinig hebben gedaan om de gevolgen van de uitstoot te voorkomen.

Chemours zegt in zijn verweer dat de fabriek een vergunning had om de betreffende stoffen uit te stoten. Verder voerde het bedrijf aan dat de afgelopen jaren hard is gewerkt om de emissies te verminderen. Zo zou de uitstoot van GenX al met 99 procent zijn teruggebracht. Ook voor andere stoffen is de doelstelling om in 2024 een reductie van 80 procent te halen.

Het bedrijf zegt te investeren in processen en technieken om de impact op de omgeving te verminderen. Begin deze maand werd bekend dat Chemours heeft geprobeerd de zaak te schikken, maar de gemeenten wezen dat af.

Zembla

Chemours kwam in de afgelopen maanden nog meer negatief in het nieuws. In uitzendingen van onderzoeksprogramma Zembla van BNN/Vara werd aangetoond dat Dupont, waarvan Chemours een afsplitsing is, al tientallen jaren weet dat de productie van PFAS een risico vormt voor het personeel en de omgeving.

Nog meer rechtszaken

Tegen Chemours lopen meer juridische procedures. Zo heeft advocaat Bénédicte Ficq begin deze maand namens meer dan 3000 omwonenden aangifte gedaan van strafbaar handelen door de directie van Chemours.

De provincie Zuid-Holland verloor eerder dit jaar een zaak tegen Chemours waarin het ging om de vraag of de uitstoot van stoffen die potentieel schadelijk zijn beperkt mag worden. Er loopt nog wel een beroepszaak van de provincie.