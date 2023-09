Yurii Shevchenko uit Meerkerk start crowdfundactie voor bus met hulpgoederen naar Oekraïne

MEERKERK • Een klein halfjaar is Yurii Shevchenko herenigd met zijn vrouw en drie kleine kinderen. Woonachtig naast het oude gemeentehuis van Meerkerk werd de 43-jarige Oekraïner al snel benoemd tot groepsleider van de bijna 200 door gemeente Vijfheerenlanden opgevangen vluchtelingen. En of Yurii het al niet druk genoeg heeft, is hij gestart met het inzamelen van geld voor de aanschaf van een bestelbus.

“Werkelijk alles is kapot geschoten in mijn land. Door onze oorspronkelijke vrienden uit Rusland, want zo zagen wij tot voor kort de Russen. We hadden goede banden met onze buren. Rusland leverde goedkoop gas en andere spullen, waaronder defensiemateriaal. Ook aan het laatste geen enkel gebrek. Aan de westkant werd de relatie met Polen en de EU steeds beter. Oekraïne hoefde niets te vrezen ...”, kijkt Yurii bedenkelijk.

Inval verwacht

“In tegenstelling tot veel mijn landgenoten, had ik de inval wel verwacht. De vele spionnen in ons land en natuurlijk de inname van De Krim in 2014 waren het begin. Ook de ontmanteling van Oekraïense kernwapens door de Russen, zette mij aan het denken. Maar het was al te laat. Ons leger was zwaar verouderd. Tegen de grens met Belarus werd gevochten met molotov cocktails. Als reservist en voormalig luitenant vreesde ik het ergste.”

In de vroege morgen van 24 februari 2022 was het zover. “We woonden tien hoog op een flat in Vinnytsya en ons militair vliegveld werd beschoten. Overal vuur en rook. Onze ramen trilden. Gelukkig kon mijn vrouw Tetiana met de kinderen via Polen naar Meerkerk vluchten. Ze waren vellig en daar was ik heel blij mee.”

Zeer moeilijke tijd

Een zeer moeilijke tijd voor Yurii, die zich gelijk meldde als vrijwilliger voor het leger. Ruim een jaar gescheiden van zijn gezin, kreeg de voormalig salesmanager permissie om naar Meerkerk af te reizen. “Nederland helpt ons goed en daar zijn we heel dankbaar voor. Ik krijg de kans om mij als een soort manusje van alles in te zetten voor mijn mede lotgenoten. Ik zoek werk voor ze, regel bankzaken en andere administratieve zaken. Ik ben min of meer de rechterhand van Petra Verweij van de gemeente.”

In zijn spaarzame vrij tijd is Yurii nu een actie gestart om een bestelbus te kopen. “Met een volgeladen bus wil ik terug naar Oekraïne, want er rijdt bijna geen enkele normale auto meer. De bus blijft achter, een dergelijk vervoermiddel is van levensbelang”, besluit Yurii, verwijzend naar https://steunactie.nl/actie/busje-voor-hulpgoederen/-24622

Theo Sprong