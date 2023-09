Samenwerking Syndion en Profila versterkt expertise in gehandicaptenzorg

GORINCHEM • Onlangs hebben Stichting Syndion en Profila Zorggroep een belangrijke samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze overeenkomst markeert een mijlpaal in de ontwikkeling van passende en toegankelijke behandeling voor mensen met een beperking.

Stichting Syndion en Profila Zorggroep hebben de afgelopen periode gewerkt aan het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op behandeling. Beide organisaties werden ermee geconfronteerd dat specialistische zorg zoals bijvoorbeeld van een arts VG moeilijk beschikbaar is. Door samen te werken zien beide organisaties kansen om behandeling toegankelijk te houden. Een belangrijk uitgangspunt in de samenwerking is dat beide organisaties zich verantwoordelijk voelen voor het betaalbaar houden van de zorg.

Krachten bundelen

De Nederlandse gezondheidszorg staat bekend als een van de beste ter wereld. Echter, met de vergrijzing en de groeiende vraag naar zorg en middelen, ontstaat er een uitdaging om deze kwaliteit te behouden. Vooral in de gehandicaptenzorg is er een tekort aan gespecialiseerde expertise, wat de behandeling bemoeilijkt. Syndion en Profila, beiden relatief kleine spelers in de gehandicaptenzorg, streven naar het waarborgen van de continuïteit van behandeling door samen te werken en hun krachten te bundelen.

Martine van der Kaaden, directeur Zorg, zorgexpertise & innovatie bij Syndion, benadrukte het belang van deze samenwerking: “Onze visie is dat alle cliënten met een beperking recht hebben op passende behandeling. Door tekorten aan specialistische expertise staat dat onder druk. Door samen te werken en expertise te delen, versnellen we de toegang tot behandeling, verbeteren we de kwaliteit en continuïteit van zorg, binden we specialisten aan onze organisaties en zetten we schaarse expertise doelmatig in.“

Polikliniek

De samenwerking zal zich richten op verschillende concrete doelstellingen, waaronder het opzetten van een polikliniek voor specialistische gehandicaptenzorg, het borgen van de inzet van Arts VG, het gezamenlijk opleiden van gedragsdeskundigen en Orthopedagoog-generalisten, het verkennen van de doorontwikkeling van verpleegkundige expertise, het versterken van zorgbemiddeling en het versterken van de samenwerking tussen GGZ en de gehandicaptenzorg.

De ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst markeert een belangrijke stap in de verbetering van de gehandicaptenzorg in Nederland. Niet alleen de cliënten van Syndion en Profila hebben baat bij deze samenwerkingsovereenkomst. Syndion en Profila zijn vastbesloten om gezamenlijk behandeling en expertise toegankelijk te maken voor iedereen die het nodig heeft.