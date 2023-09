Margriet van Dorcas komt creatief in actie met een Crochet Along

1 uur geleden

Nieuws 294 keer gelezen

REGIO • Margriet van Dorcas is creatief in actie gekomen met een Crochet Along.

Crochet Along is nog niet heel bekend. Toch is dit voor liefhebbers van haken een bekende term. Het staat voor samen –en toch apart– haken aan een project waar je wekelijks een patroondeel van krijgt. En dat is exact wat Margriet Visser-Staat van Dorcas gaat doen en waarvoor ze ook anderen uitnodigt: ‘We gaan samen de slingers ophangen!’

Margriet is in het dagelijks leven werkzaam bij Dorcas, een internationale organisatie die zich richt op hulp aan mensen in nood in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten. ‘Vroeger – want Dorcas bestaat al meer dan veertig jaar - werd er heel veel gehandwerkt voor onze projecten. Er werden bijvoorbeeld truien en dekens gebreid en opgestuurd naar de project-landen. Maar die tijd is voorbij,’ vertelt Margriet Visser-Staat.

Om deze reden is enkele jaren geleden het Dorcas Handwerkatelier opgericht: een creatieve groep op Facebook en Instagram, met een eigen magazine. Visser: ‘Iedereen kan lid worden, zonder verplichtingen. We geven in het Dorcas Handwerkatelier inspiratie voor allerlei hobby’s. En we nodigen leden uit om niet alleen iets voor zichzelf te maken, maar ook voor Dorcas.’

De handgemaakte creaties die Dorcas op die manier ontvangt, worden verkocht in een tiental Dorcas-winkels verspreid door het land. ‘De opbrengst van deze verkoop is voor de hulp aan mensen in nood. Zo hebben we anderhalf jaar geleden een grote actie voor Oekraïne gehad. Maar er worden ook allerlei projecten gesteund in landen als Albanië, Ethiopië en Jemen.’

En nu is er dus een Crochet Along –in haakjargon ‘CAL’- waarvoor iedereen zich gratis en vrijblijvend kan inschrijven. ‘We gaan een vrolijke en hippe slinger haken. Van granny’s...’, zo gaat Visser enthousiast verder. ‘De granny is een bepaalde manier van haken die heel eenvoudig is te leren. Het leuke is dan ook: iedereen kan meedoen. Haak een slinger voor jezelf en eentje voor Dorcas!’

De CAL start op 29 september en zal tien weken duren. Wekelijks wordt een patroondeel per mail toegezonden. Deelname is gratis en vrijblijvend en inschrijven kan via de website www.dorcas.nl/handwerkatelier.

Visser: ‘De eerste 250 deelnemers krijgen een gratis garenpakket van Durable. Maar stiekem hopen we op een paar duizend deelnemers hoor! Natuurlijk omdat we graag veel slingers willen ontvangen, maar haken is ook nog eens heel gezond. En dat is toch wat je mensen toewenst? Gezondheid en een beetje geluk. En daarom heet de CAL ‘Van garen tot glimlach’. Want dat is wat we graag willen bereiken: blijde deelnemers hier en blijdschap bij de ouderen die we dankzij deze CAL kunnen helpen.’