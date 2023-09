Gezellige high tea in De Beemd in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Op woensdag 20 september was er een high tea voor senioren in De Beemd in Oud-Alblas. De 26 deelnemers werden onthaald op thee en ‘driehoog’ etagères met hartige, zoete en zoetere lekkernijen.

Dit alles zorgvuldig samengesteld door het culinaire trio van de vaste woensdagmiddag bezoekers: Marjo, Ank en Ria.