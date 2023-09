Informatieavonden over smartphone-fotografie bij drie Dorpskamers

REGIO • In samenwerking met de Dorpskamers Schelluinen, Hoogblokland en Giessenburg verzorgt Fotoclub De Ontspanner drie avonden over smartphone-fotografie. Aan de hand van een stukje theorie, maar vooral door tips en tricks te behandelen, leren deelnemers beter fotograferen.

De avonden zijn op woensdag 4 oktober in Schelluinen, donderdag 26 oktober in Hoogblokland en op dinsdag 7 november in Giessenburg. De avond begint steeds om 19.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Deelname is gratie, opgeven kan via de betreffende Dorpskamer.