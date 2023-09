Plantdag herinneringsbomen in de Slingelandse Plassen bij Goudriaan

GOUDRIAAN • De jaarlijkse plantdag voor herinneringsbomen is op zaterdag 11 november in het Polderbos, onderdeel van de Slingelandse Plassen in Goudriaan.

Particulieren kunnen tegen betaling een boom planten, bijvoorbeeld bij de geboorte van een kind of als herinnering aan een overleden geliefde.

Men kan kiezen uit acht verschillende boomsoorten, variërend van een rode esdoorn tot een walnoot. Ook zitten enkele hoogstamfruitbomen in het assortiment. De keuze van de boomsoorten is afgestemd op de bodemgesteldheid ter plaatse. Het is de bedoeling de komende tien jaar jaarlijks vijftien à twintig herinneringsbomen te planten.

Er is nog ruimte om in november een herinneringsboom te planten. Aanmeldingen moeten uiterlijk 7 oktober binnen zijn. Kijk voor meer informatie op https://slingelandseplassen.nl/herinneringsbomen. Of stuur een mail naar info@slingelandseplassen.nl.