Waterschap waarschuwt voor modder op de weg bij binnenhalen oogst

51 minuten geleden

REGIO • Nu de oogst is gestart, kan modder op de weg zorgen voor onveilige situaties. In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden roept Waterschap Rivierenland weggebruikers en boeren op om rekening met elkaar te houden.

Bij regen kan modder een weg verraderlijk glad maken. Wie modder op de weg of een waarschuwing langs de weg ziet, wordt gevraagd om gas terug te nemen. “Wie al over de modder rijdt, moet niet remmen en het gas loslaten”, adviseert het waterschap. “Trap eventueel de koppeling in en laat de auto rustig uitrollen.”

Boeren en loonwerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de weg. Het waterschap wees hen daar onlangs per brief op en ziet toe op maatregelen. Als boeren modder achterlaten bij hun werkzaamheden, zetten ze een modderbord langs de weg. Daarnaast zorgen zij er tijdig voor dat de weg weer schoon is.