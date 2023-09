Textielworkshops in museum De Koperen Knop

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Museum De Koperen Knop organiseert de komende tijd enkele workshops. Het gaat hierbij om werken met textiel. Dit gebeurt ter gelegenheid van de huidige expositie Textielparels. Een goed bezochte expositie over de kleding, die eertijds in de streek werd gedragen.

Op 4 oktober is er in de middag (aanvang 14.00 uur) een workshop Tie-dye. Hierbij leren de kinderen stof verbinden en verven. Uiteraard mag het resultaat, onder andere een tas, mee naar huis. De workshop is het meest geschikt voor kinderen van acht tot en met twaalf jaar. De kosten zijn 7,50 euro per persoon.

Op 18 oktober wordt deze kinderworkshop om 14.00 uur herhaald, want dan is het herfstvakantie.

Op de avond van 4 oktober start er een Tie-dye workshop voor volwassenen. De aanvang is 19.30 uur en dit kost 12,50 euro per persoon.

Ook komt er een workshop borduren op foto voor volwassenen. Dat is op 8 november en dit kost 15 euro.

Aanmelden kan per email (koperenknop@koperenknop.nl) of per telefoon: 0184-611366.