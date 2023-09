Digitaal Inloopspreekuur in Open Kerk Langerak

LANGERAK • Voor iedereen die vragen heeft over computers, laptops, smartphones of tablets is er het Digitaal Inloopspreekuur. Op dinsdag 3 oktober zitten er van 19:30 tot 21:00 uur deskundige vrijwilligers klaar bij de Open Kerk Langerak aan de Julianastraat 88.

Het Digitaal Inloopspreekuur is een initiatief van Bibliotheek AanZet en de Open Kerk Langerak. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.