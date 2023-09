Hoogbloklandse vlag wappert voor Den Hoek

1 uur geleden

Nieuws 252 keer gelezen

HOOGBLOKLAND • Tijdens de drukbezochte dorpsborrel in dorpshuis Den Hoek in Hoogblokland werd vrijdagmiddag door middel van het hijsen van de dorpsvlag het startschot gegeven voor een aantal activiteiten in het kader van 700 jaar Hoogblokland.

Omdat de levering van de echte vlag vertraging heeft opgelopen, is door Kees en Dina Romeijn van de Zeilmakerij in Hoogblokland op zeer korte termijn van een laken een echte dorpsvlag gecreëerd, zodat de plechtigheid door kon gaan.

De vlag werd door de plaatselijke vlaggenman Martin de Jongh vakkundig gehesen, bijgestaan door voorzitter van het Dorpsberaad Gerrie den Braven.