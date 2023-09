Raad Vijfheerenlanden blokkeert woningbouw aan oost- en westzijde Meerkerk

MEERKERK • De gemeenteraad van Vijfheerenlanden wil de komende jaren graag honderden woningen bouwen in en bij Meerkerk, maar niet ten oosten van het Merwedekanaal of ten westen van de A27.

Dat werd duidelijk tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 21 september, toen de Nota van Uitgangspunten van de gebiedsvisie Meerkerk op de agenda stond.

De VVD en D66 hadden in die nota een kaartje gezien waaruit afgeleid zou kunnen worden dat de gebieden ten westen van de A27 en aan de overkant van het Merwedekanaal onderzocht zouden gaan worden op toekomstige woningbouw.

Omdat dat kaartje in tegenspraak is met de reeds geformuleerde uitgangspunten voor toekomstige woningbouw in Meerkerk, vonden VVD en D66 dat het kaartje op pagina 12 van de nota er maar uitgehaald moest worden. “Dan komt aan alle onduidelijkheid een einde”, redeneerden ze.

De overige partijen in de gemeenteraad van Vijfheerenlanden konden zich hierin vinden. Mevrouw T. Kamstra (ChristenUnie) vroeg zich tijdens het debat nog wel hardop af waar de toekomstige woningbouw dan wel gaat plaatsvinden.

Dat is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de planning komen er tot het jaar 2040 ruim 250 woningen. Het inbreiden in het bestaande bebouwde gebied heeft hierbij de voorkeur. De ruim 250 woningen moeten betaalbaar zijn en met name bestemd zijn voor starters en senioren. Het gemeentehuis in Meerkerk, dat straks overbodig wordt, krijgt specifieke aandacht in de op te stellen gebiedsvisie.

Alle resultaten van het onlangs gehouden participatieproces voor de op te stellen gebiedsvisie zijn gebundeld in een zogenaamd oogstboek. Dit oogstboek is nog momenteel in ontwikkeling en zal gedeeld worden met alle belanghebbenden wanneer het gereed is.