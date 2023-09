Komende week twee keer nachtafsluitingen op de N3 tussen Papendrecht en Dordrecht

PAPENDRECHT • Rijkswaterstaat werkt van vrijdagavond 29 september op zaterdagochtend 30 september en woensdagavond 4 oktober op donderdag 5 oktober tussen 21.00 uur en 06.00 uur aan de N3 tussen de A15 en de A16.

Daarnaast voert Rijkswaterstaat van dinsdagavond 25 september op woensdagochtend 26 september een functionele test uit aan de Papendrechtsebrug waardoor de brug een nacht dicht is in beide richtingen.

Het verkeer moet daarbij rekening houden met omleidingsroutes en extra reistijd, oplopend tot 20 minuten.

In de nacht van 29 op 30 september is de N3 in zuidelijke richting afgesloten tussen de A15 en de A16. Om Dordrecht bereikbaar te houden wordt de weg in opeenvolgende fases afgesloten. Vanaf 21.00 uur: afsluiten oprit Papendrecht en oprit Dordrecht Staart. Vanaf 22.00 uur: afsluiten N3 richting Breda/Antwerpen vanaf de afrit Papendrecht t/m afrit Dordrecht. Vanaf 00.00 uur: afsluiten oprit Dordrecht Stadspolders, oprit Dordrecht Krispijn en oprit Dordrecht Sterrenburg. Vanaf dat moment is de N3 in zuidelijke richting dicht.

Verkeer vanuit Dordrecht / Papendrecht richting Breda / Antwerpen wordt omgeleid via de A15 naar de A16. Gevaarlijke stoffen verkeer vanuit Dordrecht/Papendrecht richting Breda/Antwerpen wordt omgeleid via de A15, A27 en de A59.

In de nacht van 4 op 5 oktober is de N3 in noordelijke richting afgesloten tussen de A16 en de A15. Vanaf 21.00 uur: afsluiten alle opritten langs de N3 richting Dordrecht / Papendrecht (Sterrenburg t/m Papendrecht). Vanaf 22:00 uur: afsluiten N3 richting Dordrecht / Papendrecht. Vanaf dat moment is de N3 in noordelijke richting dicht.

Verkeer vanuit Breda/Antwerpen richting Dordrecht/Papendrecht wordt omgeleid via de A16 naar de A15. Gevaarlijke stoffen verkeer vanuit Breda / Antwerpen richting Dordrecht / Papendrecht wordt omgeleid via de A59, A27 en de A15.

Tijdens de werkzaamheden voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan openbare verlichting, asfalt, markeringen, vangrails, bermonderhoud en waterafvoer.

Meer informatie: www.rijkswaterstaat.nl of www.vananaarbeter.nl.