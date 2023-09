Vrouw met botbreuk na botsing bij Arkel op zoek naar getuigen

40 minuten geleden

REGIO • Na een frontale botsing tussen twee fietsers op de fietskanaaldijk tussen Arkel en Gorinchem, is een buurtbewoonster, Bep Mulckhuijse, op zoek naar getuigen en de persoon met wie zij de botsing maakte.

Doordat de Rijksstraatwegbrug in Arkel op dinsdag 12 september rond acht uur ’s ochtends ontoegankelijk was, reed veel verkeer om en was het drukker dan gewoonlijk op de fietskanaaldijk tussen Arkel en Gorinchem. De vrouw van 67 jaar oud die in de richting Arkel fietste, maakte daar een frontale botsing met een jonge scholier die richting Gorinchem fietste.

Een week later bleek zij aan de botsing een botbreuk in haar hand overgehouden te hebben. Daarom wil zij in contact komen met de jongen waarmee ze de botsing maakte evenals eventuele getuigen, om de financiële schade op te maken nu ze in medische behandeling moet en fysiotherapie krijgt.

Bep is te bereiken via 06 25 180 092, of via bepmulckhuijse@hotmail.com.