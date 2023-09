Tweeling Ina en Tina viert 85-ste verjaardag samen

ALBLASSERDAM/NIEUW-LEKKERLAND • De Alblasserdamse mevrouw Loopik had er op 26 september 1938 geen idee van dat ze op het punt stond moeder te worden van een tweeling. Er stond dan ook maar één bedje klaar. Tina en Ina vieren dit jaar samen hun 85ste verjaardag.

“We werden samen in het zelfde ledikantje gelegd”, vertelt Ina. “De een aan het hoofdeind, de ander aan het voeteneind.” Tina’s dochter Ilone Verheij: “Mijn moeder heeft me altijd verteld dat ze minder woog dan een pak suiker.” Hun ouders gaven de meisjes de namen Hazina Martijntje (Ina) en Teuna Geertruida (Tina). Over het feit dat ze een tweeling zijn, zeggen ze schouderophalend: “Je weet niet beter.” Het neemt niet weg dat ze al hun hele leven een hechte band hebben. Ina: “We deden veel samen en hadden onze vriendinnetjes gezamenlijk.” Lachend: “Alleen onze vriendjes deelden we niet.”

Verschil in lengte

Gekleed in dezelfde jurkjes en rokjes wandelden ze dagelijks van Alblasserdam naar de lagere school (Biggeltjesschool in de volksmond) in Kinderdijk. Ilone: “Een flinke afstand. Ze renden stukjes, van lantaarnpaal naar lantaarnpaal.” Ze werden als twee-eiige tweeling niet vaak verwisseld. Tina’s schoondochter Sonja ’t Hoen: “Door hun verschil in lengte kon iedereen hen goed uit elkaar houden. Mensen waren weleens in de war met de namen.” Ina, de langste van de twee: “De kleinste heeft de grootste naam, de grootste heeft de kleinste naam.” Er waren meer verschillen, zegt Ilone: “Ma is klein, had rood haar en heeft groene ogen en tante Ina is langer, had donkerblond haar en heeft blauwe ogen.” Inmiddels is Tina lichtgrijs en Ina donkergrijs.

Vriendje

Toen in 1953 korfbalclub CKC werd opgericht, werden ze meteen lid. Ze waren toen vijftien jaar. Jarenlang bleven ze de club trouw, Ina zelfs tot na haar huwelijk. Ina trouwde met Gerrit Kromdijk, Tina zei ‘ja’ tegen Joop ’t Hoen. “Ina: “Ik heb mijn man leren kennen op het Gemeentehuis van Alblasserdam. Ik was zestien toen ik daar ging werken.” Ook Tina liep haar man tegen het lijf op haar werk. “Ik leerde Joop kennen bij Leen Smit op kantoor.” Tina met een knikje naar Ina: “Ik dacht dat zij eerder een vriendje had hoor.” Erg vond ze dat niet. Ina: “Doordeweeks deden Tina en ik nog alles samen.”

• Ina (links) en Tina als tienermeisjes. - Aangeleverd

Verjaardag

Sinds anderhalf jaar woont Tina in verpleeghuis ’t Waellant in Nieuw-Lekkerland. In een zaaltje van ‘t Waellant hoopt ze haar verjaardag te vieren, met haar vijf kinderen en hun partners, kleinkinderen (15), achterkleinkinderen (9) en natuurlijk met Ina. In het weekend ervoor viert Ina haar verjaardag thuis in Alblasserdam met haar eigen kinderen (2), kleinkinderen (6) en achterkleinkind.