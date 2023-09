Nieuwe werkverdeling college Molenlanden na komst wethouder Maarten van Helden

1 uur geleden

Nieuws 285 keer gelezen

MOLENLANDEN • Maarten van Helden is op dinsdagavond 19 september benoemd als wethouder van de gemeente Molenlanden. Hij vult de lege plek in na het vertrek van Johan Quik. Na de benoeming heeft het college de portefeuilleverdeling opnieuw vastgesteld. Ook de onderlinge vervanging van collegeleden is geregeld.

Wethouder Van Helden krijgt onder andere dorps- en stadsgericht werken in zijn portefeuille en wordt gebiedswethouder van Arkel, Hoogblokland, Hoornaar, Noordeloos en Kinderdijk.

“Ik wil graag dichtbij de mensen staan. Dorps- en stadsgericht werken zie ik dan ook als het middelpunt van mijn portefeuilles. Ik wil daar graag samen met de inwoners van Molenlanden een nieuwe impuls aan geven.”

Burgemeester Theo Segers: “Met de komst van Maarten van Helden is het college weer compleet. Mede door zijn achtergrond en ervaring met het werken bij de overheid heb ik er alle vertrouwen dat hij snel aan de slag kan met de opgaven die er liggen. Als college wensen wij hem heel veel succes in zijn nieuwe rol.”

De volledige verdeling van de taken en werkzaamheden van de wethouders in Molenlanden, staat op de website www.molenlanden.nl.