• Het oogsten is in volle gang.

Yuverta en Polderbos Slingeland schenken oogst aan de voedselbank Giessenlanden

36 minuten geleden

Nieuws 171 keer gelezen

ALBLASSERWAARD • De oogst van de kleiproeftuin in het Polderbos bij de Slingelandse Plassen in Goudriaan is door leerlingen van Yuverta uit Ottoland onlangs geschonken aan Voedselbank Giessenlanden-Zederik.

Door een samenwerkingsverband tussen Yuverta Ottoland en de vrijwilligers van het Educatiecentrum van het Polderbos aan de Slingelandse plassen in Goudriaan kunnen leerlingen ervaringen in de praktijk opdoen. Sinds twee jaar zijn de leerlingen van de school uit Ottoland actief aan de slag gegaan.

Er wordt een heus Educatiecentrum opgezet. Er is door de leerlingen van de school een ontwerp gemaakt en dat wordt nu aangelegd. Tijdens de werkweken verspreid over het jaar gaan de leerlingen diverse activiteiten uitvoeren.

Zo hebben zij dit jaar onder andere een kleiproeftuin aangelegd. Er is in het educatiegebied van het voedselbos een vak gecreëerd waar geëxperimenteerd kan worden. Dit jaar was er een vak van 120 vierkante meter plantrijp gemaakt. Er is champost en zand vermengd met de kleigrond. Op school werden de prei plantjes vanuit de zaadjes gekweekt en daarna gepoot in de kleituin van het Polderbos door de tweedejaars leerlingen van de afdeling groen.

Biologische aardappels

Daarnaast zijn er bedden voor de aardappels gemaakt. Hier is met biologische Carolus aardappels geëxperimenteerd. Tijdens de langdurige droogte is er door de vrijwilligers van het Polderbos goed geïrrigeerd. Toen kwam de natte periode en explodeerde de proeftuin.

Met als gevolg dat er afgelopen week door de leerlingen van het derde en vierde leerjaar van de vakmanschapsroute alles geoogst kon worden onder leiding van de docenten Christiaan Boer, Jos Schoenmaker en Piet Versteeg (Vrijwilliger Polderbos). Er werd 82 kilo aan aardappels gesorteerd en tien kratten prei verzameld vanuit de kleituin.

Voedselbank

De school besloot om de oogst te schenken aan de Voedselbank Giessenlanden-Zederik. De school gaat per jaar de kleituin uitbreiden. Komende week zal Loonwerkersbedrijf Daan Kool uit Lexmond een demonstratie voor de leerlingen verzorgen met een speciale diepspitmachine. Deze machine gaat de klei tot een diepte van 50 centimeter omspitten.

Daarna gaat er champost en zand bijgemengd worden. Komend jaar gaat de school met sperziebonen, tuinbonen en kolen experimenteren. In de week van 23 oktober gaan de leerlingen weer een week werken in het educatiegebied van het Polderbos. Hier zal onder andere worden gewerkt aan een moerasplas met meander, een natuurlokaal met beestjesbank, wilgenteenveld en er zal een hek worden geplaatst om de kleituin.