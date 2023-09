advertorial

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen: lezing Erfrechtspecialiste Carien Moeijes

NIEUWPOORT • Er bestaan veel misverstanden over de verde­ling van een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt. De meeste vijftigplussers denken dat de afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is minder waar, stelt erfrechtspecialiste Carien Moeijes van Erfrechtplan. Volgens haar kan een goed testament veel familieleed én geld besparen.

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testa­ment op een regelrecht drama uitlopen. Door wetswijzigingen in de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erf­recht nu wettelijk is geregeld. “Met een testament weet men vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een dierbare wegvalt”, zegt Carien Moeijes.

“Bij verhalen over testamenten en erfenissen wordt vaak ge­dacht dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat Carien Moeijes verder. “Binnen de generatie vijftigplussers heeft mis­schien niet iedereen een kapitaal op de bank opgebouwd. Een groot deel heeft wel een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen waarover erfbelasting verschuldigd kan zijn.”

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden, de over­blijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn welis­waar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende ouder.

Financieel drama

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Carien Moeijes uit dat bij het ontbreken van een testament, het over­lijden van een partner tot een financieel drama voor de achter­blijvers kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel direct afrekenen.

Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het me­rendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting be­talen?”

Carien Moeijes kent meerdere voorbeelden van mensen die hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig fa­milieleed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.”

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een nota­ris voor veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Carien Moeijes ook. “Mensen vrezen vaak dat het handenvol geld kost of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over een testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich uit. Soms té ver.”

Laagdrempelig

Erfrechtplan heeft in samenwerking met een groot aantal nota­riskantoren een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij op heel persoonlijke wijze een testament kan worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk en relatief laag. “Onze erfrechtspecialist komt bij de mensen thuis om de wen­sen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een con­cept-testament in begrijpelijke taal.

De erfrechtspecialist gaat samen met de klant naar de notaris om het definitieve testament te laten bezegelen. We verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen ook. ”

Naast een testament kan ook een levenstestament familiedra­ma’s voorkomen, legt Carien Moeijes uit. “

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan be­schikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen.

Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam is gewor­den ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om toestem­ming moet vragen.”

De kosten van een testament wegen niet op tegenover de las­ten die anders voor rekening van nabestaanden en partners ko­men”, zegt Carien Moeijes tot slot. “Laat staan het onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je niemand toe.”

Lezing op locatie

Woensdag 27 september om 19:30 uur geeft Carien Moeijes een lezing over de noodzaak van een testament en levenstesta­ment. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in te schrij­ven op www.erfrechtplan.nl of te bellen naar 085 - 8000 101.

Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezing. U bepaalt zelf wanneer u de lezing volgt via uw eigen computer, tablet of smartphone.

Locatie: Het Arsenaal Buitenhaven 11 2965 AD Nieuwpoort

Datum: woensdag 27 september 2023

Aanvang: 19:30 uur

Inschrijven kan via: www.erfrechtplan.nl

085 - 8000 101