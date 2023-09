Route 66: nieuwe fietsroute vanuit Nieuwpoort door de Alblasserwaard

20 minuten geleden

Nieuws 106 keer gelezen

NIEUWPOORT • Vanuit Nieuwpoort kunnen fietsers sinds kort via de nieuwe Route 66 de Alblasserwaard verkennen.

Op de Dam in Nieuwpoort is fietsknooppunt 66 te vinden. Dit was voor een aantal Nieuwpoorters de aanleiding om Route 66 door de Alblasserwaard te ontwikkelen. De fietsroute start in Nieuwpoort en kan in in twee etappes van 33 kilometer gefietst worden.

Uiteraard kan het ook in één dag, dan is de route zestig kilometer. ‘De route gaat langs allerlei mooie plekjes in onze Alblasserwaard, langs molens, weteringen en koeien’, stellen de initiatiefnemers. ‘Er zijn genoeg gezellige plekjes om even uit te rusten. Het onderschrift ‘Hollandser gaat het niet worden’ dekt wat ons betreft de lading.’

Stadsboerderij

De fietsroute is af te halen bij het toeristisch informatie punt (TIP) in stadsboerderij Vredebest, Binnenhaven 24 te Nieuwpoort en in Museum Nieuwpoort in het Stadhuis. De tip is tot de herfstvakantie elke middag van 13.00 tot 16.00 uur open, behalve op zondag. Na de herfstvakantie op maandag en zaterdagmiddag.

Openingstijden Museum Nieuwpoort zie: www.museumnieuwpoort.nl