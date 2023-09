Concert Shaare Zedek Koor in Gorinchem

GORINCHEM • Het Shaare Zedek Koor onder leiding van Mark Brandwijk verzorgt op zaterdag 30 september een uniek Israëlconcert in de Grote Kerk van Gorinchem. Het thema van deze avond is: 75 jaar Staat Israël.

Uitgangspunt voor dit bijzondere concert vormen de Joodse feesten. Bij elk feest wordt een Bijbellezing gedaan, gevolgd door een muzikale verklanking van passende liederen en Psalmen door koor en onder andere klarinet, Peter Koetsveld; viool, Robert Cekov; contrabas, Sylvia Maessen; percussie, Jaap Klootwijk; accordeon, Hans van der Maas; piano, Arjan Wouters en orgel, Arie van der Vlist.

Ook is er samenzang van bekende liederen en psalmen over Israël. Ds. J.C. Schuurman zal de opening, bijbellezingen en sluiting verzorgen. Aanvang 19.30 uur, de toegang voor dit concert is gratis. Collecte is voor het Shaare Zedek Ziekenhuis, een pro-life ziekenhuis in Jeruzalem.