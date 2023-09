Nachtafsluiting Papendrechtsebrug N3 op dinsdagavond 26 september

1 uur geleden

Nieuws 233 keer gelezen

PAPENDRECHT • Rijkswaterstaat voert in de nacht van dinsdag 26 op woensdag 27 september een functionele veiligheidstest uit op de Merwedebrug bij Papendrecht, ook wel Papendrechtsebrug genoemd.

Tijdens deze nacht wordt getest of de technische installaties goed functioneren. Het betreft het beweegbare deel van de brug. De brug is hierdoor in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer tussen Dordrecht en Papendrecht vanaf dinsdagavond 22.00 uur tot woensdagochtend 05.00 uur. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd.

De omleiding voor het wegverkeer is langs en boven de weg aangegeven. Het auto- en vrachtverkeer en openbaar vervoer worden omgeleid via de snelwegen A16/A15 bij knooppunt Ridderkerk.

Sommige toeleidingswegen kunnen al om 21:00 uur dichtgaan. Dit gebeurt om ervoor te zorgen dat al het verkeer tijdig van de weg is voordat de brug wordt afgesloten.

(Brom)fietsers en voetgangers worden in groepen doorgelaten over de brug. Hierbij moet rekening worden gehouden met maximaal 30 minuten vertraging.

De brug wordt niet bediend voor de scheepvaart van dinsdag 26 september 22:00 uur tot en met woensdag 27 september 05:00 uur. Hiervoor is een bericht aan de scheepvaart uitgegeven.

Met de betrokken veiligheidsregio’s zijn afspraken gemaakt over het passeren van de brug door hulpdiensten, zodat de hulpverlening op gehandhaafd blijft.