Dvine Empower uit Groot-Ammers organiseert weer inspiratieweekend met jongeren

1 uur geleden

Nieuws 364 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Zes enthousiaste mensen voor het christelijk geloof organiseren binnenkort weer een inspiratieweekend voor jongeren, over het christelijk geloof.

Jaap en Margaretha Spruijtenburg, Harmen en Geralda Duitman en Johan en Petra Terlouw zijn de intiatiefnemers en de uitvoerders. Zij hebben zich verenigd in een organisatie die Dvine Empower heet en richten zich op jongvolwassenen in de leeftijd van ongeveer 18 tot 30 jaar. Vorig jaar werd voor het eerst een dergelijk weekend gehouden.

“Dvine is ontstaan vanuit het zien dat jongeren het moeilijk vinden hun dagelijkse weg met God invulling te geven, het lastig vinden dit met elkaar te delen en het al helemaal lastig vinden om dit alles ook nog ‘leuk’ te vinden”, vertellen de initiatiefnemers.

Ze vervolgen: “Tijdens het inspiratieweekend gaan de deelnemers met elkaar ontdekken hoe geweldig het is om God te dienen. Hierin is ruimte voor elke vraag en ruimte voor iedereen die iets met God heeft. Het weekend biedt een perfecte mix van pure gezelligheid, met elkaar zoeken en elke vraag en/of opmerking mogen droppen. En dat alles in een oase van luxe en rust.”

Het weekend vindt plaats van 24 tot 27 november in het Geuldal in Zuid-Limburg. Kosten bedragen 275 euro en er is een startdag op zaterdag 4 november. Voor meer informatie: www.dvine-empower.nl.

Een korte video over het weekend is hier terug te vinden.