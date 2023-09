Regiokandidaat-Tweede Kamerlid Marieke van der Spek op Fokveedag

59 minuten geleden

Nieuws 266 keer gelezen

HOORNAAR • Regio CDA-kandidaat-Tweede Kamerlid Marieke van der Spek-den Besten bezocht zaterdag de Fokveedag Boerenlandfeest in Hoornaar.

Zij deelde samen met CDA’ers van CDA-afdeling Molenlanden appels uit van de lokale appelboer en ging in gesprek met de inwoners. CDA Molenlanden is elke editie met een stand en de CDA-bakfiets vol appels van de lokale appelboer te vinden op de Fokveedag Boerenlandfeest in Hoornaar om in gesprek te gaan met de inwoners. Marieke van der Spek-den Besten is midden op de foto te zien met een groene CDA-sjaal.