Provinciale adviescommissie: ‘Leg Chemours tijdelijk stil’

1 uur geleden

REGIO • De Chemours-fabriek in Dordrecht moet tijdelijk worden stilgelegd, vindt een commissie die de provincie Zuid-Holland adviseert.

Die commissie is de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL), die een brief schreef aan de Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten.

‘Uitstoot nul’

De PAL schrijft dat de Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten ervoor moeten zorgen dat de uitstoot van PFAS zo spoedig mogelijk naar nul wordt gebracht. ‘Totdat is aangetoond dat de uitstoot van PFAS nul is’ vindt de commissie dat de productie bij Chemours moet worden stilgelegd. De PAL is een onafhankelijke commissie die de provincie adviseert over onderwerpen die de kwaliteit van de leefomgeving betreffen. In de commissie zitten dertien deskundigen.

Rechtbank

Woensdag 20 september vergadert het provinciebestuur van Zuid-Holland over Chemours. Met haar advies zet de PAL de vergadering op scherp. De provincie kan de Dordtse fabriek echter niet makkelijk stilleggen. De rechtbank in Den Haag ging eerder niet akkoord met een aanscherping van de vergunning door de provincie. Volgens de rechter moest Zuid-Holland eerst voldoende aantonen dat PFAS schadelijk is voor de gezondheid. Wetenschappelijk bewijzen dat PFAS schade veroorzaakt is echter lastig. Volgens het RIVM gaat het om een ‘zeer zorgwekkende stof’. De provincie ging in hoger beroep.

Drinkwaterbedrijven

In haar brief wijst de PAL erop dat ook de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland en de Unie van Waterschappen zich onlangs krachtig hebben uitgesproken. ‘Volgens hen moet er een totaalverbod komen op de uitstoot van PFAS en is er op korte termijn meer wet- en regelgeving nodig, zonder uitzonderingen’, aldus de commissie.

Onschadelijkheid aantonen

Opvallend is dat de PAL de werkwijze wil omdraaien bij de beoordeling van chemische stoffen. In plaats van dat bezwaarmakers moeten aantonen dat een stof schadelijk is, zouden gebruikers (fabrieken) moeten aantonen dat een stof ónschadelijk is. Hiervoor moet de provinciale drinkwaterverordening worden herzien.

Negen punten

De PAL somt negen punten op. Naast het terugbrengen van de uitstoot naar nul, het stilleggen van Chemours totdat is aangetoond dat de uitstoot van PFAS nul is en het omdraaien van de werkwijze, zijn dat:



• Monitor continue de lozingen van Chemours van PFAS in de lucht, de bodem en het water.

• Vorm een hechte coalitie met rijksoverheid, gemeenten, milieudiensten en watersector rond de uitstoot van schadelijke stoffen.

• Laat de gezondheidsrisico’s van PFAS in beeld brengen en maak deze inzichtelijk voor de hele samenleving.

• Vergun geen stoffen waarvan de effecten op de gezondheid onbekend zijn (inclusief potentieel zeer zorgwekkende stoffen), tenzij aan veiligheidseisen in alle ketenonderdelen (ook transport en afvoer) wordt voldaan. Dus een ‘nee, tenzij-benadering’ en geen ‘ja, mits-benadering’.

• Wees transparant over de uitgifte van vergunningen voor de uitstoot van schadelijke stoffen.

• Overweeg een onderzoek naar het ontstaan van deze situatie om herhaling te voorkomen. Mogelijke onderzoeksvragen: hoe wordt vergunningverlening en handhaving gescheiden? Hoe is de samenwerking tussen milieudiensten? Is het nodig het beleid te actualiseren en is er voldoende capaciteit beschikbaar?

Rechtszaak gemeenten

De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden hebben een rechtszaak aangespannen tegen het Dordtse chemieconcern. Zij stelden het bedrijf in 2018 aansprakelijk voor het willens en wetens aanrichten van schade aan de omgeving. Op 27 september doet de rechter een uitspraak in deze zaak.

