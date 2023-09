College Molenlanden: ‘Vergunning Boerenklaas was uitsluitend voor de opvang van minderjarige statushouders’

32 minuten geleden

Nieuws 232 keer gelezen

MOLENLANDEN • De eigenaren van Boerenklaas kunnen op basis van de vergunning voor de opvang van minderjarige statushouders geen andere invulling geven aan de verhuur van het Brandwijkse pand.

Dat stelt het college van de gemeente Molenlanden, in reactie op vragen van het CDA hierover. Raadslid Wout de Jong vroeg burgemeester en wethouders onlangs of de verstrekte vergunning ruimte bood om van Boerenklaas ‘een (soort van) studentenhuis’ te maken.

De vergunning is volgens het college echter specifiek voor minderjarige statushouders. ‘De eigenaren kunnen met de huidige vergunning er geen ander doel aan verbinden.’

Buitenruimte

In Boerenklaas zou de organisatie Nidos minderjarige statushouders opvangen. Onlangs trok het Nidos zich echter onverwacht terug, omdat er met de eigenaren geen akkoord gesloten kon worden over het gebruik van de buitenruimte.

De eigenaren beraden zich volgens burgemeester en wethouders nu over een andere geschikte invulling van het pand. Op de vraag van het CDA of zij nu sterker staan, omdat er nu een vergunning verstrekt is, reageert het gemeentebestuur: ‘De termen verzwakken of versterken zijn hier niet van toepassing. Elk initiatief wordt weer op zichzelf beoordeeld.’