ALDI Nieuw-Lekkerland eerste supermarkt met glazen box voor lege flessenactie Alzheimer Nederland

NIEUW-LEKKERLAND • De meeste supermarkten in Molenlanden doen mee aan de lege flessenactie van Alzheimer Nederland in deze regio.

ALDI in Nieuw-Lekkerland is de eerste supermarkt waar de bonnetjes in een glazen box kunnen worden gedeponeerd. Manager Marieke Kruis nam onlangs de box in ontvangst van voorzitter Arie Slob.