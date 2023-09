Lunchontmoeting voor inwoners gemeente Molenlanden op 3 oktober in Noordeloos

57 minuten geleden

Nieuws 159 keer gelezen

MOLENLANDEN • Stichting Welzijn Molenlanden houdt dinsdag 3 oktober een tweede lunchontmoeting voor inwoners van de gemeente Molenlanden, dit keer in Noordeloos.

De bijeenkomst staat in het teken van ontmoeten, netwerk opbouwen, samen optrekken en gezamenlijke activiteiten ondernemen en een bingo. ‘Maar ook: wat heeft u als inwoner nodig om elkaar te vinden en met elkaar activiteiten te ondernemen’, licht Welzijn Molenlanden toe.

Tijdens deze gelegenheid krijgen deelnemers de kans om nieuwe mensen te ontmoeten, sociale contacten te vergroten en de banden te versterken met andere inwoners van de gemeente Molenlanden. ‘Bovendien bieden we u de mogelijkheid om een rondleiding te maken door het tractormuseum in Noordeloos, waar u meer te weten kunt komen over de rijke geschiedenis van deze voertuigen.’

Geen kosten

De lunchontmoeting is van 11.00 tot 13.30 uur, de locatie is B&B By Ann. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze lunchontmoeting. ‘Wij streven ernaar om een gezellige en informele sfeer te creëren waarin u kunt genieten van goed gezelschap en een heerlijke lunch.’

Aanmelden kan tot vrijdag 29 september via info@welzijnmolenlanden.nl of 085-00669089.