109e Fokveedag Boerenlandfeest: 11.000 bezoekers en lofzang op de Alblasserwaardse koeien [MET VIDEO’S - FOTOREPORTAGE VOLGT

1 uur geleden

Nieuws Fotoseries 280 keer gelezen

HOORNAAR • Bons Holsteins Koba 245 van Bons Holsteins uit Ottoland is zaterdag dagkampioen van de 109e Fokveedag Boerenlandfeest geworden. Dit betekende titelprolongatie met een wel heel bijzonder tintje voor Nico Bons. De Dirk de Groot-bokaal werd onder grote belangstelling van burgers en boeren voor de twintigste keer uitgereikt, ditmaal door Joke de Groot en haar kleinzoon Dex. Waarna traditiegetrouw het Wilhelmus klonk.









De 109e editie van Fokveedag Boerenlandfeest heeft iets meer dan 11.000 bezoekers getrokken, waaronder maar liefst 3000 kinderen (tot en met twaalf jaar). Voor de tweede keer werd het evenement in Hoornaar op de derde zaterdag van september gehouden. Ondanks dat geruchten anders willen doen geloven, blijft dit de nieuwe vaste datum.

Trots

Johan de Groot toonde zich een trotse voorzitter. “We hebben opnieuw waargemaakt dat we één van de betere keuringen van Nederland zijn. Het was top!”

Operatie

Nico Bons kon maar amper geloven dat Bons Holsteins Koba 245 weer de beste koe van de keuring was. “Eerder dit jaar is ze ernstig ziek geworden na een show in Italië, waar ze iets van metaal binnen heeft gekregen. Na een operatie van meer dan vier uur vocht ze aan maandlang voor haar leven. Inmiddels is ze al enkele maanden weer fit en omdat Hoornaar dichtbij is, besloten we haar toch mee te nemen”, aldus de succesvolle Ottolandse veehouder. “Echt geweldig dit.”

De jury genoot mee. “Hoornaar heeft een reputatie hoog te houden en dat is meer dan gelukt”, luidde het oordeel van de ringmeesters. “Wat een fantastisch niveau. We hebben genoten van de entourage en voelden ons als een kind in een snoepwinkel. De kampioen is een koe die de perfectie nabij is.”









Slipjacht

De 109e Fokveedag Boerenlandfeest bood een breed programma. Naast de koeien was er onder meer een Shetlandponykeuring, warenmarkt, veel standhouders (landbouwmechanisatiebedrijven en anderszins), boerenkaas, Meet & Greet met Fien en Teun, een Veteranenplein met oude legervoertuigen en een veldkeuken, en pauzenummers van slipjachtvereniging De Veluwe Hunt, voltige-wereldtopper Annabeth Kubbe en De Bonte Shetlanderhoeve.





De 110e Fokveedag Boerenlandfeest zal plaatsvinden op zaterdag 21 september 2024.