Progressief Molenlanden van start met dorpentour door de gemeente

1 uur geleden

MOLENLANDEN • Progressief Molenlanden wil de komende jaren zo veel mogelijk dorpen van Molenlanden bezoeken en gaat daarom van start met een dorpentour.

‘We willen graag horen wat er leeft onder de inwoners van onze dorpen en we zijn benieuwd welke sociale en groene keuzes er volgens hen gemaakt moeten worden’, stelt de partij.

De start is op zaterdag 23 september in Giessenburg. Vanaf 10.00 tot ongeveer 12.00 uur zijn de leden te vinden bij de winkels aan het Lijnbaanplein. ‘Wij zijn bijvoorbeeld benieuwd naar uw reactie op de vraag ‘Hoe moeten onze dorpen er in 2040 uit zien’.’

Aanmelden als lid van Progressief Molenlanden is dan ook mogelijk.