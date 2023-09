Gorinchem en Molenlanden: ‘Begin november shortlist met mogelijke zoeklocaties voor windmolens’

ALBLASSERWAARD • De gemeenten Gorinchem en Molenlanden presenteren begin november een shortlist met mogelijke zoeklocaties voor nieuwe windmolens aan de gemeenteraden.

Dat meldden de colleges deze week in een raadsinformatiebrief. Tot eind 2030 hebben de gemeenten de tijd om te komen voor alternatieven voor het gebied Avelingen in Gorinchem. Deze zoeklocatie werd door de Gorcumse gemeenteraad afgelopen jaar van tafel gehaald.

Om de doelen in de Regionale Energiestrategie van de twee gemeenten wat betreft het opwekken van windenergie voor 2030 te halen, zullen er andere plekken moeten komen. Zelfs als Avelingen toch weer in beeld komt, biedt dat volgens de colleges te weinig ruimte om aan de opgave te voldoen. ‘Er is minimaal een aanvullende locatie nodig’, schrijven zij.

Grote windturbines

Om het in de Regionale Energiestrategie genoemde windbod te realiseren moeten zes tot tien grote moderne windturbines worden gebouwd. Het uiteindelijke aantal turbines hangt af van het vermogen per turbine dat te zijner tijd gerealiseerd kan worden.

Begin november hopen de colleges de shortlist met mogelijke zoeklocaties aan de raden te presenteren. ‘Dit zijn de mogelijke zoeklocaties die uit de nu lopende fase van de windverkenning als meest geschikt naar voren zijn gekomen. Een plan van aanpak voor het participatieproces (het betrekken en informeren van omwonenden, red.) rondom de shortlistlocaties maakt ook onderdeel uit van dit raadsvoorstel.’

Online vragenlijst

Het doel is om medio 2024 voldoende definitieve zoeklocaties over te houden om het windbod voor 2030 te realiseren. Daarbij wordt de input van inwoners van de twee gemeenten, die opgehaald wordt in de online vragenlijst, meegenomen. Meer dan 1.700 streekbewoners hebben de enquête inmiddels ingevuld.

Naast de online enquête zijn spreekuren georganiseerd voor grondeigenaren en potentiële initiatiefnemers. Zij konden hun ideeën over windenergie voorleggen aan de RES-organisatie. ‘Tijdens deze gesprekken zijn vanuit de RES en gemeente geenconcept-kaartbeelden gedeeld om geen van de private partijen te bevoordelen.’

