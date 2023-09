Boerenrock én Hollandstalig bij eerste feestweekend Ammerse Piraten

GROOT-AMMERS • Bij het eerste feestweekend van de Ammerse Piraten staan boerenrock en Nederlandstalige muziek centraal.

Op vrijdag 29 september is er een line-up met grote namen uit het ‘klompenrockcircuit: Mooi Wark, Boer Bennie én rechtstreeks uit de Alblasserwaard, Niks aan de Zeis. Het feest gaat deze avond om 20.30 uur van start.

De grootste naam op zaterdagavond 30 september is Gerard Joling, al tientallen jaren een vaste publiekstrekker op feestavonden. Maar zeker zo belangrijk: na jaren vergeefse pogingen is het gelukt om speaker Willie Oosterhuis vast te leggen om de avond in de feesttent aan elkaar te praten.

Feest

“Daar zijn we heel blij mee”, vertelt Michel van der Grijn, één van de Ammerse Piraten. “We hebben ons eerste weekend een week naar voren moeten halen, maar dat hadden we er zeker voor over. Oosterhuis maakt er een nóg groter feest van.”

Naast Joling komen ook ander bekende acts als Marco de Hollander, Frans Duijts, Stef Ekkel, René Schuurmans, Henk Wijngaard, Gino Graus, Raymon Hermans en Django Wagner naar de feesttent aan de Wilgenweg, naast Avonturenboerderij Molenwaard.

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober is het tweede feestweekend van de Ammerse Piraten. Voor meer informatie en toegangskaarten: www.deammersepiraten.nl