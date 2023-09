ingezonden mededeling

Debion presenteert op Fokveedag: ‘s Nachts de melkrobot laten draaien op je eigen zonnestroom

HOORNAAR • Op de Fokveedag in Hoornaar, op zaterdag 16 september, is Debion Energietechniek B.V. aanwezig om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energieopslag en -management te presenteren.

Bij het Giessenburgse bedrijf kunnen klanten niet alleen terecht voor zonnepanelen, warmtepompen en houtverwarmingsinstallaties maar ook bieden zij de nieuwste oplossingen voor energieopslag en -management.

Onlangs heeft Debion meer bedrijfsruimte ingericht en dankzij de showroom kunnen ze beter aan de klanten laten zien wat ze te bieden hebben. “Op de Fokveedag presenteren we de nieuwste techniek voor het opslaan van energie”, vertelt eigenaar Marien Harrewijn. “Een kant-en-klare set met regeltechniek, beveiliging en koeling ingebouwd.”

Accupack

“Met zo’n accupack kun je de opgewekte stroom opslaan. Voordeel is dat je door het op te slaan het stroomnet ontlast, en dat de omvormer op piekmomenten niet automatisch hoeft uit te schakelen. Bovendien kun je de nachten overbruggen wanneer de zonnepanelen geen energie opwekken. De accupacks zijn modulair; je kunt het als een ladenblok opbouwen. En ze zijn er ook in het klein, dus je kunt ze ook bij een woonhuis toepassen.”

Energiemanagement

“De energiemarkt is een markt waarin de innovatie snel gaat. Het houdt niet op met zonnepanelen op je dak. Het gaat ook over energiemanagement en het opslaan van energie om het op een later moment te gebruiken. En om andere apparatuur die je wilt laden op het moment dat de zon schijnt, zoals elektrische auto’s”, besluit Marien.

Meer weten over opslagmogelijkheden en energiemanagement? Kom dan op 16 september naar de stand van Debion op de Fokveedag. Hier kunt u de nieuwste producten bekijken en u laten informeren door één van de adviseurs.

